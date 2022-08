CBF anuncia amistosos da seleção contra Gana e Tunísia na Data Fifa de setembro

As partidas serão realizadas nos dias 23 e 27 do mês que vem, na Europa, em cidades e horários ainda desconhecidos

Lucas Figueiredo/CBF Neymar comemorando gol com a camisa da seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 19, que a seleção brasileira fará dois amistosos contra africanos na próxima Data Fifa, que acontecerá em setembro. Após cancelar o duelo contra a Argentina, conhecido como “Clássico da Anvisa” e válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a entidade informou que irá enfrentar Gana e Tunísia. As partidas serão realizadas nos dias 23 e 27 do mês que vem, na Europa, em cidades e horários ainda desconhecidos. A lista de convocados para os embates será divulgada pelo técnico Tite no próximo dia 9 de setembro, às 11h. Vale lembrar que esses serão os últimos compromissos da Amarelinha antes da disputa da Copa do Mundo, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Os ganeses, vale lembrar, estarão no Mundial e medirão forças com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul no Grupo H. A Tunísia, por sua vez, irá pegar França, Dinamarca e Austrália no Grupo D.