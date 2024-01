Real Madrid poupa Vini Junior antes de confronto decisivo pela Supercopa da Espanha

Ancelotti revelou que nomes importantes do time não estarão em campo no embate contra o Arandina, marcado para este sábado, 6, pela Copa do Rei

CRISTINA QUICLER / AFP Atacante brasileiro Vinicius Junior observa durante a partida de futebol da liga espanhola entre Sevilla FC e Real Madrid CF



O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou o “profissionalismo” de Vinícius Junior em sua recuperação de lesão muscular e decidiu poupar o atacante para o jogo contra o Arandina, marcado para este sábado, 6, pela Copa do Rei. Preocupado com as lesões no time, o treinador não quer correr riscos antes do confronto decisivo contra o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, 10, pela semifinal da Supercopa da Espanha. Além do brasileiro, o treinador também dará descanso a Tchouaméni, Mendy e Kroos, que perderá as próximas três semanas devido a uma lesão. Vinicius Junior retornou na última partida, contra o Mallorca, após apenas 48 dias de tratamento para a lesão na perna esquerda. Ancelotti ficou impressionado com a seriedade e o profissionalismo do jogador durante sua recuperação. O técnico também elogiou o trabalho do departamento médico do clube. A expectativa era de que Vinicius só voltasse a jogar em fevereiro, mas ele se recuperou quatro semanas antes do previsto.

Apesar de preservar peças importantes visando o duelo contra o Atlético de Madrid, Ancelotti garantiu que o Real está totalmente focado na Copa do Rei e que pretende conquistar o título. O treinador relacionou cinco jovens das categorias de base para a partida, mas ressaltou que a equipe está 100% concentrada na competição. Na entrevista coletiva, o comandante italiano ainda revelou que Camavinga voltará ao time, enquanto Arda Güler tem grandes chances de ser titular. Já Lucas Vázquez se tornou um problema inesperado, pois sentiu um incômodo durante o treino e exames detectaram uma lesão muscular na perna direita. O jogador ficará fora por três semanas.