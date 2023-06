Real Madrid renova com Toni Kroos até a metade de 2024

Em nove temporadas, meio-campista alemão soma 417 jogos e 20 títulos com a camisa do time espanhol

Reprodução/Twitter/@realmadrid Toni Kroos renovou com o Real Madrid até a metade de 2024



O Real Madrid encerrou uma novela nesta quarta-feira, 21, ao renovar o contrato do meio-campista Toni Kroos até junho de 2024. Contratado em 2014, o volante tinha vínculo com o clube espanhol somente até o final desde mês. Em nove temporadas, o alemão fez 417 partidas pelos Blancos e se tornou ídolos dos torcedores. Ao todo, o jogador já conquistou 20 títulos, sendo 4 Champions League, 5 Mundiais de Clubes, 4 Supercopas da Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey e 3 Supercopas da Espanha. Agora, a expectativa é que a diretoria prorrogue o acordo com Luka Modric, croata que tem contrato somente até a semana que vem.