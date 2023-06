Éder Militão e Karoline Lima chegam a acordo envolvendo a filha: ‘Estamos em paz’

Influenciadora afirmou que decisão envolvendo aniversário de um ano da filha foi tomada pensando no melhor para a criança e que os dois estão ajudando na organização do evento

Reprodução/ Instagram @karolinel Cecília completará um ano em 10 de julho e festa terá circo como tema



A influenciadora Karoline Lima e o jogador Éder Militão, do Real Madrid, chegaram a um acordo envolvendo a filha Cecília. Em conjunto, os pais da criança resolveram fazer apenas uma festa para comemorar o aniversário de um ano de Cecília, e não duas celebrações separadas, como estavam pensando anteriormente. A polêmica começou após a atual companheira do jogador, Cássia Lourenço, compartilhar uma foto do convite da celebração. Karoline esclareceu que a sua família também receberá o convite da festa e confirmou que haverá apenas um evento. “Seriam dois temas, duas festas, duas famílias. Lembrando que Cecília é uma só, é uma neném, é uma criança. E já que o foco é Cecília, ela tem uma família só, o lado do pai e o lado da mãe, por que vai dividir esses dois se eu e ele estamos em paz?”, afirmou a mãe de Cecília. “Tema, decoração, distribuição de convites, tudo está sendo [feito] através do lado do pai da Cecília. Ele está fazendo tudo e está lindo, eu estou amando. E eu estou muito feliz com isso tudo, porque vai ser uma coisa só, uma família só, do jeito que tem que ser”, continuou Karoline. A filha do casal completa um ano de idade no dia 10 de julho e a festa terá temática de circo.