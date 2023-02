Real Madrid terá retorno de Benzema e Militão na final do Mundial de Clubes

Já o goleiro Thibaut Courtois, que chegou a ser inscrito para a competição da Fifa, permanecerá tratando de uma lesão na Espanha

José Zorrilla. EFE/R. García Benzema deve reforçar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes



O Real Madrid contará com Karim Benzema e Éder Militão na final do Mundial de Clubes, diante do Al Hilal, no próximo sábado, 11. A dupla viajará da Espanha para o Marrocos nesta quinta-feira, 9, e se reunirá com o restante do grupo madrileno. “Não estão plenamente recuperados, mas Karim (Benzema) está bastante bem, Militão com mais dúvidas. Vão treinar na sexta-feira na véspera da partida e tomaremos as decisões”, informou o treinador Carlo Ancelotti, após a vitória sobre o Al Ahly, pela semifinal. O técnico também também confirmou que Dani Carvajal e Marco Asensio, cortados de última hora do embate contra os egípcios, também estarão disponíveis. “Também voltarão Carvajal que estava com febre e Asensio que tinha uma sobrecarga desde o jogo da Mallorca e voltará pronto”, completou. Já o goleiro Thibaut Courtois, que chegou a ser inscrito para a competição da Fifa, permanecerá em território espanhol. Com uma lesão no músculo abdutor da coxa, o belga será desfalque pela terceira partida consecutiva.