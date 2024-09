Brasil goleia a Costa Rica por 5 a 0 e avança às quartas de final da Copa do Mundo de futsal

Marcel, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho, duas vezes, marcaram os gols br

Leto Ribas/CBF Leandro Lino comemora seu gol na goleada do Brasil sobre a Costa Rica



A seleção brasileira garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal 2024 ao vencer a Costa Rica por 5 a 0 nesta terça-feira (24), em Bucara, no Uzbequistão. Com gols de Marcel, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho (2), o Brasil manteve sua campanha invicta no torneio, com quatro goleadas em quatro partidas, e chegou a 32 gols marcados, com apenas dois sofridos. O time canarinho dominou o jogo desde o início, abrindo o placar aos 5 minutos com Marcel, após cobrança de lateral de Dyego. Aos 11, Felipe Valério ampliou em um chute de longa distância que passou por entre as pernas do goleiro costarriquenho Cesar Vargas. A equipe brasileira continuou controlando a partida, apesar de a Costa Rica ter oferecido resistência defensiva.

No segundo tempo, o Brasil manteve a pressão e Leandro Lino marcou o terceiro gol aos 8 minutos, após jogada individual. Aos 15, Neguinho fez o quarto gol em chute cruzado, e fechou a goleada no último minuto com um chute de longa distância, aproveitando que a Costa Rica jogava com goleiro-linha. Mesmo com a ausência de Pito, eleito o melhor jogador de futsal do mundo, que foi poupado devido a uma lesão muscular, o Brasil demonstrou força coletiva e segue como favorito ao título. A seleção agora aguarda o vencedor de Irã e Marrocos, que se enfrentam nesta quinta-feira (26), para definir seu adversário nas quartas de final, marcadas para o próximo domingo (29). A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier busca o hexacampeonato mundial.

