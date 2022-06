Real San Luis, do México, anuncia a contratação de Ronaldinho Gaúcho

A diretoria mexicana não deu detalhes de qual será a função do ex-jogador, eleito o melhor do mundo pela Fifa nos anos 2004 e 2005

O Real San Luis CF, clube da segunda divisão do México, anunciou a contratação de Ronaldinho Gaúcho na noite da última sexta-feira, 24. Apesar disso, a diretoria mexicana não deu detalhes de qual será a função do ex-jogador, eleito o melhor do mundo pela Fifa nos anos 2004 e 2005. Segundo o site local “SoyFútbol.com”, o brasileiro chegaria para exercer a função de auxiliar técnico. A tendência é que a agremiação fale mais sobre o tema nas próximas horas. Aposentado desde 2018, o “Bruxo” passou por vários grandes times da Europa, como PSG, Barcelona e Milan, além dos brasileiros Grêmio, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense. No México, ele chegou a atuar no Querétaro, já no fim de sua carreira. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Ronaldinho fez 97 partidas com a Canarinho, contribuindo com 33 gols.