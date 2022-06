Vampeta comenta declaração de Richarlyson e fala de homofobia no futebol; assista 

O multicampeão pelo São Paulo tornou-se o primeiro atleta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e com passagem pela seleção a se assumir bissexual

Reprodução/Jovem Pan Vampeta participou do programa 'Bate-Pronto' e falou sobre a declaração de Richarlyson



O ex-jogador Richarlyson, que atualmente trabalha como comentarista do Grupo Globo, declarou sua bissexualidade nesta sexta-feira, 24. Em entrevista ao podcast “Nos Armários dos Vestiários”, o multicampeão pelo São Paulo abriu o jogo sobre o tema e tornou-se o primeiro atleta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e com passagem pela seleção a se assumir bissexual. Amigo de Richarlyson nos tempos de jogador e atual profissional do Grupo Jovem Pan, Vampeta comentou a exposição do companheiro e falou sobre homofobia no futebol

“O Richarlyson sofria [com homofobia] há muito tempo, mas não no meio dos boleiros. Vou te falar: vai dividir com ele no tempo em que ele jogava. Com a velocidade que ele tinha e a força física dele… Então, se você perguntar sobre isso, ele vai falar que entre os jogadores, não houve preconceito nenhum. Ele sempre foi respeitado. Os atletas nem deixariam qualquer tipo de preconceito com o Richarlyson. Claro que sempre há uma brincadeira, mas que ele permitia dentro do grupo do São Paulo. Não excluíam ele. Qualquer jogador queria estar ao lado do Richarlyson… Ele jogava de lateral, volante, meia. Para ele, foi um desabafo importante, mas não tem relação no meio dos atletas”, disse Vampeta, que contou histórias com o antigo colega de profissão.

Assista ao debate abaixo: