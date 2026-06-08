Recordes e estatísticas dos irmãos que disputaram a mesma edição de Copa do Mundo

Apenas uma família hondurenha conseguiu o feito de ter três membros convocados, enquanto outras marcas envolvem embates inéditos em seleções rivais

O feito de ser convocado para o maior torneio de seleções é raro, mas descobrir quais irmãos já disputaram a mesma edição de Copa do Mundo na história revela números surpreendentes no esporte. O maior recorde absoluto pertence aos hondurenhos Palacios. Na competição de 2010, disputada na África do Sul, a seleção convocou simultaneamente Wilson, Jerry e Johnny Palacios. Até hoje, nenhum outro país superou essa marca de três membros da mesma linhagem na lista oficial de uma única temporada.

O recorde inalcançável da família Palacios

O famoso trio familiar convocado em 2010 quase não aconteceu de forma simultânea. Wilson Palacios e Johnny Palacios estavam na lista principal e já se preparavam para o torneio. No entanto, poucos dias antes da estreia, o meia Julio César de León sofreu uma lesão grave e acabou sendo cortado. A comissão técnica de Honduras agiu rapidamente e convocou o atacante Jerry Palacios para preencher a vaga. Com isso, eles estabeleceram a maior marca de irmãos juntos na principal disputa esportiva do planeta.

Irmãos separados por seleções no mesmo torneio

Se jogar pelo mesmo país já é complexo, dividir o calendário do campeonato vestindo camisas de seleções diferentes elevou a estatística a outro patamar. O caso de maior impacto envolveu Kevin-Prince Boateng e Jérôme Boateng. Eles entraram em campo como adversários diretos nas edições de 2010 e 2014, quando a Alemanha de Jérôme e a Gana de Kevin-Prince caíram na mesma chave de grupos. Foi o primeiro registro de irmãos se enfrentando em campo no torneio mundial.

Na competição do Catar em 2022, o roteiro se repetiu de maneira indireta com os Williams. O atacante Iñaki Williams escolheu representar Gana, nação de seus pais, enquanto seu irmão caçula, Nico Williams, foi convocado pela equipe da Espanha. Eles não se cruzaram nos gramados, mas o episódio reacendeu a relevância do uso da dupla nacionalidade esportiva.

O ranking histórico das grandes duplas de irmãos

Inúmeras estrelas globais compartilharam o peso de representar o mesmo emblema durante um único ciclo de torneio. O levantamento histórico destaca as principais parcerias, listadas por impacto nas campanhas de seus países:

Frank e Ronald de Boer (Holanda): Os gêmeos holandeses comandaram a espinha dorsal da equipe nacional em 1994 e 1998, liderando as transições entre o setor de meio-campo e o ataque. Michael e Brian Laudrup (Dinamarca): Uma das duplas mais elogiadas em 1998. Os dois atuaram brilhantemente juntos no ataque e carregaram o esquadrão até as quartas de final. Lucas e Theo Hernández (França): Os defensores atuaram juntos na campanha de 2022. No primeiro jogo, o titular Lucas sofreu uma contusão grave e foi substituído em campo exatamente pelo seu irmão, Theo. Eden e Thorgan Hazard (Bélgica): Os meias belgas dividiram a titularidade no elenco que alcançou a terceira colocação geral em 2018, e retornaram juntos na campanha do Catar em 2022. Kolo e Yaya Touré (Costa do Marfim): Pilares defensivos e ofensivos do esquadrão africano, ambos garantiram vagas conjuntas e atuaram simultaneamente nas edições de 2010 e 2014. André e Jordan Ayew (Gana): Filhos do lendário atleta Abedi Pelé, os atacantes lideraram as campanhas de Gana tanto em 2014 quanto na edição de 2022.

A nova regra global e os futuros encontros

As constantes modificações nas regras de elegibilidade da Fifa sugerem que a estatística de parentes dividindo o torneio deve aumentar drasticamente nos próximos ciclos. Filhos de imigrantes nos grandes centros de treinamento europeus recebem formações distintas e acabam tomando rumos variados na fase profissional. O atual contexto do mercado futebolístico indica que o número de laços de sangue defendendo federações opostas tem grandes chances de crescer significativamente.

O cenário comprova que o desenvolvimento tático também esbarra em fortes raízes genéticas. Estabelecer marcas de participação conjunta consolida o sobrenome familiar nos almanaques e humaniza a pressão por trás das grandes exibições internacionais.