Reinier vai passar por exames médicos pelo Real Madrid neste sábado, diz jornal

Marcelo Cortes / Flamengo

Reinier de fato vai ser jogador do Real Madrid em breve. Segundo informações do jornal “AS”, o jovem brasileiro vai realizar exames médicos neste sábado (11) com profissionais enviados pelo clube merengue ao Brasil. Reinier está concentrado com a seleção brasileira pré-olímpica na Granja Comary.

O Real Madrid espera o dia 19 de janeiro, quando Reinier completa 18 anos, para assinar com o jogador e podê-lo anunciar no momento mais adequado.

Segundo a publicação, Real Madrid e Flamengo acordaram já na última semana os últimos detalhes para a transferência do jogador. O negócio foi fechado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões). O Rubro-Negro vai ficar com 24 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões), 3 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) serão dos seus agentes e outros 3 milhões de euros da família de Renier.

A chegada do jovem brasileiro é esperada em Madri em fevereiro, logo após o pré-Olímpico. A ideia inicial é que Reinier passe seis meses no Real Castilla, time B do Real Madrid, assim como aconteceu com Vinicius Jr. e Rodrygo. Os dois jovens logo despontaram e começaram a fazer parte do time principal bem antes dos seis meses terminar.