Richarlison manifesta apoio ao PSG e coloca foto de Neymar no perfil 

Reprodução Richarlison está usando de perfil uma montagem de Neymar com a camisa do Everton, da Inglaterra



O atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra), está animado para o confronto desta quarta-feira, 12, entre Paris Saint-Germain e Atalanta, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em sua conta no Twitter, o jogador da seleção brasileira manifestou apoio ao time francês por um motivo: o carinho que tem pelo companheiro Neymar. Como incentivo, o jovem colocou a foto do camisa 10 do PSG de perfil.

Na rede social, Richarlison também demonstrou a ansiedade para o duelo que acontecerá na cidade de Lisboa, em Portugal, a partir das 16 horas (de Brasília). “Bom dia galera!!! Passando aqui só pra avisar q hoje tem gol do Neymar”, escreveu o ex-América-MG e Fluminense. “Alguém faz uma montagem do Neymar com a camisa do Everton aí? Hahaha colocar no perfil”, brincou.

A empolgação com uma possível boa atuação de Neymar, no entanto, não se restringe ao atacante do Everton. Desde a noite da última terça-feira, 11, o nome do camisa 10 do PSG entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Na maioria dos casos, o astro recebeu apoio dos internautas.

Em 2017, Neymar deixou o Barcelona para tentar ser o protagonista de um título inédito do PSG na Liga dos Campeões da Europa. Nas últimas duas temporadas, porém, o ex-santista viu seu time ser eliminado nas oitavas de final da competição sem poder jogar, já que estava machucado nas duas ocasiões. Agora, ele tentar levar a equipe parisiense ao topo do futebol mundial e, consequentemente, brigar pelo prêmio individual mais cobiçado entre os jogadores: o Fifa The Best.

Bom dia galera!!! Passando aqui só pra avisar q hoje tem gol do Neymar hahaha noixxxxxx 👊🏽 — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 12, 2020