Richarlison lamenta tragédia no litoral de SP e diz que ajudará famílias atingidas por temporal

Atacante do Tottenham e da seleção brasileira é engajado politicamente e já participou de várias ações sociais

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Richarlison foi o camisa 9 da seleção brasileira na última Copa do Mundo



O atacante Richarlison, da seleção brasileira, se solidarizou com as vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana. Através do Twitter, o jogador do Tottenham chamou a tragédia de “assustadora” e se colocou à disposição para ajudar os afetados pelas chuvas – até o momento, o governo do Estado já confirmou 44 mortos, cerca de 40 desaparecidos e mais de 1300 desalojados. “Meus sentimentos a todas as famílias afetadas pela tragédia no litoral de SP nesse fim de semana. Tenho acompanhado as notícias e é cada vez mais assustador. Se alguém souber de instituições sérias que estejam arrecadando doações, gostaria de ajudar a divulgar”, escreveu o “Pombo”, nesta terça-feira, 21. Imediatamente, o atleta recebeu uma resposta do Fundo Social de São Paulo, um dos responsáveis por fazer o trabalho de ajuda humanitária. Engajado politicamente, Richalison já participou de vários projetos sociais, como, por exemplo, o da USP Vida, programa de apoio ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.