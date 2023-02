Jovem Pan apoia campanha da Cruz Vermelha para doações a vítimas das chuvas no litoral de SP; saiba como ajudar

Ao todo, 2,5 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas na região após os deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis ocorridos

A Cruz Vermelha de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das fortes chuvas que afetaram os municípios do litoral norte do Estado no último domingo, 19. É possível contribuir de duas formas, doando dinheiro via PIX, por meio da chave soschuvas@cruzvermelhasp.org.br; ou entregando a doação diretamente para a instituição, que pode ser de garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas e colchões, entre outros. As doações devem ser entregues na sede da Cruz Vermelha em São Paulo, na avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, na zona sul da capital paulista. A Jovem Pan apoia a mobilização da Cruz Vermelha, que visa ajudar 2,5 mil pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas no litoral, principalmente no município de São Sebastião, após os deslizamentos de terra e desabamentos de diversas residências.