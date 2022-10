Rodada do Inglês tem goleadas, recorde de Haaland e show de jogador da seleção brasileira

Norueguês se tornou o segundo atleta do Manchester City a marcar em dez partidas consecutivas

Oli Scarff/AFP Haaland pega a bolça para festejar seu gol contra o Southampton, o quarto da goelada do Manchester City



Começou neste sábado, 8, com muita bola na rede, a nona rodada do Campeonato Inglês. Dezessete gols foram marcados nos quatro primeiros jogos, dois deles do volante Bruno Guimarães, presença quase certa na Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira. Na goleada do Newcastle sobre o Brentford por 5 a 1, em casa, o ex-jogador do Athletico-PR abriu o placar com uma cabeçada certeira e fez o terceiro tento do seu time com um chute da entrada da área. O Newcastle chegou a 14 pontos e assumiu a quinta colocação da Premier League, um degrau abaixo da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O primeiro colocado é o Manchester City (23 pontos), que também goleou: 4 a 0 sobre o Southampton, no Itihad Stadium. Os gols foram marcados por Cancelo (o destaque do jogo), Foden, Mahrez e Haaland. O norueguês se tornou o segundo jogador da história do City a marcar em dez jogos consecutivos, igualando o feito de Billy McAdams em 1957. Haaland soma 20 gols em 13 jogos pelo clube inglês. No Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Wolverhampton por 3 a 0, chegou a 16 pontos e assegurou a quarta posição. O Bournemouth, em casa, venceu o Leicester por 2 a 1 e ampliou a crise do campeão de 2016, vice-lanterna da competição.

Veja os gols de Bruno Guimarães

⚽️🧠 GOLAÇO BRUNO GUIMARÃES Segundo gol na partida!! pic.twitter.com/uyphS5OKvB — Penta 🇧🇷 (@Selecaoinfo) October 8, 2022