Palmeiras vai ser campeão? Saiba em qual rodada o título do Brasileiro pode ser decidido

O time de Abel Ferreira ficou ainda mais perto da taça ao abrir 12 pontos de vantagem para o segundo colocado Internacional

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu, atacante do Palmeiras, comemora gol marcado diante do Botafogo



O Palmeiras se aproximou ainda mais do título do Campeonato Brasileiro 2022 na última quinta-feira, 6, quando goleou o Coritiba e contou com os tropeços de seus principais rivais, como Internacional e Fluminense. Com a combinação dos resultados, o time de Abel Ferreira entra na 31ª rodada com 12 pontos de vantagem sobre o Colorado, segundo colocado e o único time com alguma possibilidade de ameaçar o Alviverde nesta reta final. Assim, restando apenas oito jogos para o término na competição, os paulistas precisam de no máximo quatro vitórias, ou seja, um aproveitamento de 50%, para assegurar a taça. De acordo com o matemático Tristão Garcia, do “Infobola”, a equipe paulista já tem 99% de chances de ganhar o torneio nacional, contra apenas 1% dos gaúchos. Diante de todos os números, os torcedores já começam a fazer as contas de quando poderão gritar “é campeão”. Abaixo, o site da Jovem Pan ajuda os palmeirenses com esta tarefa.

No melhor cenário possível para o Palmeiras, o Brasileirão pode ser liquidado diante do arquirrival São Paulo, no próximo domingo, 16, em pleno Allianz Parque, na 32ª rodada. Para que isto ocorra, no entanto, a torcida palmeirense precisa torcer para uma série de resultados. Além de vencer o Atlético-GO e o próprio Tricolor paulista, o time de Abel Ferreira precisa que o Internacional seja derrotado por Goiás e Botafogo. Além disso, Fluminense e Corinthians, que atualmente ocupam o terceiro e quarto lugar, respectivamente, não poderão somar mais que dois pontos nas duas rodadas. Assim, o Verdão abriria 18 pontos para o vice-líder e ficaria com o troféu com seis rodadas de antecedência, já que não seria superado pelo número de vitórias, o primeiro quesito de desempate.

A probabilidade de comemorar diante dos são-paulinos, desta forma, é pequena. A festa tem mais chances de acontecer na 33ª rodada, no embate contra o Avaí, em 22 de outubro, também na casa palmeirense. Para isso, além de superar os próximos três rivais, o Verdão terá que contar com ao menos uma derrota do Internacional, seja contra Goiás, Botafogo ou Coritiba. Além disso, Fluminense e Corinthians não podem ter 100% de aproveitamento no período. Com esta combinação de resultados, o Alviverde abriria 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, erguendo a taça com cinco rodadas de antecipação. O feito também seria um recorde na era dos pontos corridos. Até o momento, Flamengo (2019), Cruzeiro (2013) e São Paulo (2007) foram as equipes que conseguiram garantir o título com maior antecedência, com quatro rodadas para o fim.

Sem depender de outros resultados, o Palmeiras tem a oportunidade de festejar a conquista do Brasileiro na 34ª rodada, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em 25 de outubro. O Verdão necessita ganhar as próximas quatro partidas, contra Atlético-GO, São Paulo, Avaí e o próprio Furacão. Além disso, se o Alviverde mantiver a atual distância de 12 pontos restando quatro rodadas, mesmo que seja derrotado em todos os jogos, o critério de número de vitórias garantiria o título. Considerando um tropeço em algum dos próximos duelos, os palmeirenses ainda podem celebrar no dia 2 de novembro, no Dia de Finados, no embate com o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 35ª rodada – neste caso, bastaria ter uma diferença de 9 pontos para o vice-líder. Os últimos três duelos são contra Cuiabá (Arena Pantanal), América-MG (Allianz Parque) e Internacional (Beira-Rio).

Confira os próximos jogos de Palmeiras e Internacional

31ª rodada

09/10 (domingo)

11h – Internacional x Goiás

10/10 (segunda-feira)

18h30 – Atlético-Go x Palmeiras

32ª rodada

16/10 (domingo)

16h – Palmeiras x São Paulo

18h – Botafogo x Internacional

33ª rodada

22/10 (sábado)

21h – Palmeiras x Avaí

23/10 (domingo)

18h – Coritiba x Internacional

34ª rodada

25/10 (terça-feira)

21h45 – Athletico-PR x Palmeiras

26/10 (quarta-feira)

21h45 – Internacional x Ceará

35ª rodada

02/11 (quarta-feira)

16h – Palmeiras x Fortaleza

16h – América-MG x Internacional

36ª rodada

05/11 (sábado)

21h – Internacional x Athletico-PR

06/11 (domingo)

16h – Cuiabá x Palmeiras

37ª rodada

08/11 (terça-feira)

21h30 – São Paulo x Internacional

09/11 (quarta-feira)

21h30 – Palmeiras x América-MG

38ª rodada

13/11 (domingo)