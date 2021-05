Roma anuncia José Mourinho como novo técnico a partir da próxima temporada

O comandante português, que estava sem clube desde que foi demitido pelo Tottenham, na metade do mês passado, fechou acordo válido até 30 de junho de 2024 e assumirá a vaga ocupada pelo compatriota Paulo Fonseca

EFE José Mourinho fechou com a Roma até metade de 2024



A Roma anunciou nesta terça-feira, 4, que José Mourinho será o treinador de seu time principal a partir da próxima temporada, que começa no meio do ano. O comandante português, que estava sem clube desde que foi demitido pelo Tottenham, na metade do mês passado, fechou acordo válido até 30 de junho de 2024 e assumirá a vaga ocupada pelo compatriota Paulo Fonseca. “Depois de me encontrar com os proprietários e com o Tiago Pinto, imediatamente percebi o quão grande é a ambição deste clube. Essa aspiração e esse impulso são os mesmos que sempre me motivaram e, juntos, queremos construir um caminho de vitórias nos próximos anos. A incrível paixão dos torcedores da Roma me convenceu a aceitar o cargo e mal posso esperar para começar a próxima temporada. Ao mesmo tempo, desejo boa sorte ao Paulo Fonseca e peço aos meios de comunicação que entendam que só farei declarações na devida altura”, disse Mourinho.

Assim, Mourinho fará a sua segunda passagem pelo futebol italiano. Na primeira, entre 2008 e 2010, o técnico levou a Internazionale ao bicampeonato do Nacional e ao título da Liga dos Campeões da Europa. Desta vez, no entanto, o português não deverá torneios continentais de imediato – a Roma está na sétima posição do Italiano, fora até da zona de classificação para a Liga Europa. “Estamos muito satisfeitos e entusiasmados por dar as boas-vindas a José Mourinho à família AS Roma”, disse o presidente Dan Friedkin e o vice-presidente Ryan Friedkin. “José é um campeão que conquistou troféus em todos os níveis e garantirá uma liderança e experiência extraordinárias para o nosso ambicioso projeto. A contratação de José representa um grande passo na construção de uma mentalidade vencedora, sólida e duradoura no nosso Clube”, completaram.