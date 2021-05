Neymar trata City x PSG como uma ‘guerra’: ‘Vou buscar essa vitória, nem que seja morto’ 

Após ser derrotado em casa, o Paris Saint-Germain terá a árdua missão de reverter a desvantagem diante do ingleses no Etihad Stadium, em confronto válido pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, marcado para esta terça-feira, 4

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar durante derrota do PSG para o Manchester City



Após ser derrotado em casa, o Paris Saint-Germain terá a árdua missão de reverter a desvantagem diante do Manchester City, no Etihad Stadium, na Inglaterra, em confronto válido pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, marcado para esta terça-feira, 4, a partir das 16 horas (de Brasília). Na véspera da partida, o meia-atacante Neymar, camisa 10 da equipe parisiense, tratou o jogo como uma “guerra” e afirmou que fará de tudo para voltar à decisão do torneio – na temporada passada, o time acabou ficando com o vice-campeonato depois do revés diante do Bayern de Munique.

“Temos uma partida muito difícil contra o Manchester City, mas a gente tem que acreditar. Por mais que tenha 1% de chance, todo parisiense tem que crer na gente. Eu sou o primeiro a dar a cara. Serei o primeiro guerreiro em busca desta guerra. Vou dar tudo de mim, vou me dedicar. Vou trazer essa vitória de qualquer jeito, nem que seja morto”, cravou o brasileiro, em entrevista ao canal oficial do PSG. Depois de perder por 2 a 1 em pleno Parque dos Príncipes, o Paris necessita de uma vitória por dois ou mais gols para voltar à decisão – um triunfo pela diferença mínima, desde que balance as redes em três oportunidades, também serve para os comandados de Maurício Pocchetino.