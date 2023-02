Romarinho ‘repete’ gol histórico de cavadinha com a camisa do Al-Ittihad; assista

Ex-Corinthians, atacante foi decisivo na vitória do Al Ittihad sobre o Al Ittifaq, pelo Campeonato Saudita

Reprodução/Twitter/@ittihad Romarinho está no Al Ittihad, da Arábia Saudita, desde 2018



Romarinho entrou para a história do Corinthians ao marcar um golaço diante do Boca Juniors, em plena La Bombonera, na primeira final da Copa Libertadores da América 2012. Em sua estreia na competição continental, o atacante entrou em campo no segundo tempo e, em apenas dois minutos, empatou a partida em 1 a 1 com uma cavadinha – no confronto de volta, no Pacaembu, o Timão ganhou dos argentinos e levantou a taça da Conmebol pela primeira vez. Mais de uma década depois, o ídolo da Fiel “repetiu” o gol histórico na vitória de seu time, o Al Ittihad, diante do Al Ittifaq, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita. Nesta quinta-feira, 16, o jogador brasileiro demonstrou categoria ao encobrir o goleiro rival e ampliar o placar para sua equipe. Com o triunfo, o Al Ittihad retomou a liderança, subindo para 40 pontos e levando vantagem sobre o Al Shabab pelo saldo de gols. Assista ao lance abaixo.