Romário responde Cristiano Ronaldo após ser superado pelo português; confira

O português acabou superando a marca que pertencia ao Baixinho, de 689 gols, segundo a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol)

Andrew Yates/EFE/EPA Cristiano Ronaldo comemorando gol com a camisa do Manchester United



Cristiano Ronaldo tornou-se o maior artilheiro da história do futebol por clubes ao marcar três vezes na vitória do Manchester United contra o Tottenham, no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês, no último sábado. Assim, o português acabou superando a marca que pertencia ao baixinho Romário, de 689 gols, segundo a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol). Através das redes sociais, o astro dos “Diabos Vermelhos” comemorou a marca através das redes sociais. “Nada além de respeito ao Romário, um dos melhores atacantes de todos os tempos! Obrigado a todos os jogadores que conheci ao longo da minha carreira, obrigado a todos os clubes que representei, obrigado a todos os meus fãs e, acima de tudo, obrigado à minha família maravilhosa. Eu não conseguiria sem vocês!”, escreveu.

Já na segunda-feira, Romário também usou suas redes sociais para parabenizar Cristiano Ronaldo pelo feito. “É como sempre digo, recordes estão aí para serem quebrados. É uma honra ter mantido esse recorde por tanto tempo e agora passar essa coroa para o CR7. Parabéns, Cristiano Ronaldo, certamente você sempre estará na história como um dos grandes do futebol mundial. Conquista mais que merecida!”, disse, em sua conta no Twitter.