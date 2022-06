Ronaldo Fenômeno altera escudo de Valladolid e irrita torcedores: ‘Vergonha’

No dia de seu 94º aniversário, o clube espanhol divulgou que a marca é ‘reflexo de uma nova era’, mas foi detonado nas redes sociais

Valladolid/ Divulgação Ronaldo é presidente do Ronaldo Valladolid



O Real Valladolid, que tem o ex-atacante Ronaldo Fenômeno como sócio majoritário, apresentou nesta segunda-feira, 20, a nova identidade visual, com alteração no escudo que gerou polêmica entre torcedores do clube. O símbolo do recém-ascendido à primeira divisão do Campeonato Espanhol perdeu os louros que cercavam o emblema dividido ao meio entre listras roxo e branca e chamas amarelas no fundo vermelho, além da coroa. No dia de seu 94º aniversário, o Valladolid divulgou que a marca é “reflexo de uma nova era.”

Nas redes sociais, no entanto, foram muitas as críticas ao escudo considerado “minimalista”, que nasceu a partir de um trabalho desenvolvido por três anos, segundo o clube. O Valladolid indicou que a marca nasceu de “uma profunda pesquisa para assentar as bases e projetar a identidade” para o futuro. Ainda de acordo com o clube, funcionários, historiadores e sócios foram convocados para opinar durante o projeto, em que “foi analisada documentação, fotos, materiais oficiais e não oficiais, para conhecer detalhadamente a história da instituição”. Na web, torcedores questionaram a mudança, chegada a classificar a marca como uma “vergonha” e acusaram se tratar de uma “jogada de marketing da diretoria”.

Simplificamos las líneas para reavivar nuestras llamas. Son un elemento clave de nuestro escudo desde los inicios. Ligadas a los acontecimientos históricos de nuestra ciudad y siempre han estado presentes.#VolverAlOrigen pic.twitter.com/uYNLNjoWPq — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 20, 2022

*Com informações da Agência EFE