CBF muda VAR de São Paulo x Palmeiras após confusão no Beira-Rio

Rafael Traci (VAR) e Helton Nunes (analista do VAR), que protagonizaram uma polêmica na vitória do Botafogo contra o Colorado, não vão trabalhar no Choque-Rei

Renato Pizzutto/Agência Paulistão - 30/03/22 São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, 20, no Morumbi



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que fez uma alteração na escala de arbitragem do jogo entre São Paulo x Palmeiras, marcado para acontecer nesta segunda-feira, 20, a partir das 20 horas (de Brasília), no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os árbitros Rafael Traci (VAR) e Helton Nunes (analista do VAR), que trabalhariam no Morumbi, foram substituídos por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Vitor Carmona Metestaine, respectivamente. O motivo para mudança deve-se ao grave erro cometido por Traci e Nunes na vitória do Botafogo sobre o Internacional, na noite do último domingo, no Beira-Rio – a dupla orientou o juiz principal Savio Pereira Sampaio a marcar um pênalti irregular e expulsar o botafoguense Philipe Sampaio na mesma jogada.

Por isso, de acordo com a CBF, ambos passaram a ficar “sob avaliação do desempenho técnico”. “A Comissão de Arbitragem comunicou, nesta segunda-feira (20), a alteração da designação de VAR e AVAR da partida entre São Paulo e Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão Assaí 2022. A alteração se dá em razão dos árbitros designados anteriormente, Rafael Traci e Helton Nunes, estarem sob avaliação do seu desempenho técnico. Como existe tempo hábil para nova designação, o VAR substituto será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e o AVAR será Vitor Carmona Metestaine”, comunicou a entidade. Nono colocado, o São Paulo pode voltar ao quarto lugar, em caso de vitória no Choque-Rei. Já o Palmeiras, líder na tabela de classificação, tenta retomar a vantagem de três pontos sobre o segundo colocado e também rival Corinthians.