Sadio Mané é eleito o melhor jogador africano de 2022

A Confederação Africana de Nações (CAN) informou nesta quinta-feira, 21, que o senegalês Sadio Mané, que acabou de trocar o Liverpool pelo Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador africano de 2022. Campeão da Copa Africana com Senegal, o atacante despachou Mohamed Salah (Egito) e o compatriota Edouard Mendy para ganhar o prêmio pela segunda vez – ele já havia ficado com o troféu em 2019. Entregue desde 1970, a premiação tem Samuel Eto’o (Camarões) e Yaya Touré (Costa do Marfim) como maiores vencedores, com quatro taças para cada.

AFRICA’S FINEST! 💫

🇸🇳 Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! 🤩

𝐊𝐈𝐍𝐆! 🦁 #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX

— #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022