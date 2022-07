Balbuena aparece no BID e fica livre para reestrear pelo Corinthians

Contratado por empréstimo junto ao Dínamo Moscou (Rússia), o defensor assinou vínculo de um ano e tentará repetir o sucesso de sua primeira passagem pelo Parque São Jorge

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Balbuena voltará a vestir a camisa do Corinthians



O zagueiro Fabián Balbuena, novo reforço do Corinthians, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, 21. O paraguaio, desta forma, está livre para reestrear pelo Timão no próximo domingo, 24, diante do Atlético-MG, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado por empréstimo junto ao Dínamo Moscou (Rússia), o defensor assinou vínculo de um ano e tentará repetir o sucesso de sua primeira passagem pelo Parque São Jorge. De 2016 a 2018, o jogador conquistou títulos importantes no clube, como o Brasileirão (2017) e o bi do Paulistão (2017 e 2018), deixando o Alvinegro com o apelido de “General”.