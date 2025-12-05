Saiba em qual grupo a Itália cairá se avançar da repescagem para a Copa

Em crise e tendo que disputar mais uma fase com outras seleções europeias após ficar atrás da Noruega nas eliminatórias, Azzurra decide vaga para o Mundiem março

Divulgação/FIGC Seleção italiana agradece à torcida após vitória sobre a Estônia nas eliminatórias



A Itália conhecerá seu destino na Copa do Mundo de 2026 caso avance pela repescagem europeia. O sorteio realizado nesta sexta-feira (5) definiu que o classificado da Repescagem Europa 1 — chave que envolve Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia — entrará diretamente no Grupo B, que já conta com Canadá, Qatar e Suíça.

A Azzurra, porém, ainda precisa superar um caminho turbulento. O primeiro compromisso será em 26 de março de 2026, contra a Irlanda do Norte, no Estádio de Bérgamo, palco em que a seleção jamais perdeu e onde goleou a Estônia por 5 a 0 na última aparição. Se avançar, enfrentará País de Gales ou Bósnia na final da repescagem. Apenas o vencedor garante vaga no Mundial.

A presença italiana no torneio está longe de ser garantida. Após a goleada sofrida para a Noruega por 4 a 1 na última rodada das Eliminatórias, o time de Gennaro Gattuso foi empurrado novamente para os playoffs — cenário que, nas duas edições anteriores, resultou em eliminações traumáticas para Suécia (2018) e Macedônia do Norte (2022). A Itália não disputa uma Copa desde 2014.

A crise no futebol italiano, marcada por queda de rendimento dos clubes, escassez de atacantes de alto nível e dificuldades em renovar a identidade tática, segue como pano de fundo. Ainda assim, Gattuso tenta resgatar competitividade: venceu Estônia e Israel em sua primeira Data Fifa, com direito a nove gols marcados em duas partidas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se superar a repescagem, a Itália cairá em um grupo acessível. O Canadá, país-sede, lidera a chave. Catar e Suíça completam a composição. O cenário, considerado equilibrado, oferece chance real de classificação — desde que a seleção consiga primeiro o passo fundamental: garantir sua presença no Mundial. A luta pelo retorno à Copa começa em março. Até lá, a Azzurra segue entre a pressão da história e a necessidade urgente de reencontrar seu futebol.

*Reportagem produzida com auxílio de IA