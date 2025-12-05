Pedreiras pela frente: veja possíveis cruzamentos para o Brasil na Copa

Sorteio nesta sexta-feira (5) definiu que seleção estreará contra Marrocos; completam o Grupo C Escócia e Haiti

ROBERTO SCHMIDT / AFP Bandeira do Brasil é exibida em um telão durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México



A Seleção Brasileira conheceu nesta sexta-feira (5) o chaveamento para a Copa do Mundo de 2026. Após a definição do Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia, o Brasil pode começar a imaginar os possíveis os cruzamentos nas fases eliminatórias, que podem colocar a equipe de Carlo Ancelotti diante de potências europeias logo no início do mata-mata.

Primeiros desafios eliminatórios

Caso confirme a liderança de sua chave, o Brasil enfrentará na fase de 16-avos de final o vice-líder do Grupo F, composto por Holanda, Japão e Tunísia. A partida está prevista para 29 de junho, em Houston. Se passar em segundo lugar, o adversário será o líder deste mesmo grupo, em jogo agendado para Monterrey, no México.

Nas oitavas de final (5 de julho), o cenário se torna mais desafiador. Se avançar como líder, o Brasil cruzará com o vencedor do duelo entre os vice-líderes dos Grupos E e I. Isso coloca no radar seleções como Alemanha e França, além de Equador e Noruega.

Nas quartas de final, as projeções indicam um confronto de peso. Se Brasil e Inglaterra vencerem seus grupos e superarem as etapas iniciais, se enfrentarão no dia 11 de julho, em Miami.

Já um clássico contra a Argentina é possível nas semifinais, desde que ambas as seleções terminem a fase de grupos na mesma posição (ambas em primeiro ou ambas em segundo). Caso as campanhas sejam opostas na primeira fase, o duelo sul-americano só poderá ocorrer na final.

Devido ao bloqueio por ranking, França ou Espanha só cruzarão o caminho brasileiro em uma eventual disputa de título, caso confirmem suas lideranças na fase inicial.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Logística inicial

Antes do mata-mata, o Brasil fará sua base na costa leste dos Estados Unidos, contrariando a preferência da comissão técnica pela costa oeste. Os jogos da primeira fase ocorrerão em 13, 19 e 24 de junho, com sedes variando entre Boston, Nova York, Filadélfia, Atlanta e Miami.