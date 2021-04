Saiba onde assistir aos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões

Bayern x PSG; Manchester City x Borussia Dortmund; Real Madrid x Liverpool e Porto x Chelsea duelarão em busca de vagas nas semifinais do torneio

Reprodução/Twitter Bayern de Munique e PSG reeditam final da temporada passada nas quartas de final



As quartas de final da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira, 6, com dois jogaços de bola. O Manchester City, de Pep Guardiola, recebe o Borussia Dortmund do fenômeno Erling Haaland, no Etihad Stadium, às 16h (horário de Brasília) para dar continuidade no tão sonhado título continental. A equipe inglesa é a grande favorita do confronto, considerando o desempenho de ambas as equipes em seus campeonatos nacionais (o City é o líder da Premier League com larga vantagem, enquanto o Dortmund está em 5º no Alemão), mas o time auri-negro pode criar uma boa surpresa com o jovem norueguês no ataque. Essa partida será transmitida no canal TNT, no aplicativo Estádio TNT Sports e no Facebook da TNT Sports. No mesmo horário, o Real Madrid recebe o Liverpool no Alfredo Di Stéfano buscando seu 14º título do torneio, sendo transmitido no Facebook da TNT Sports.

Na quarta-feira, dia 7, o destaque fica para o duelo entre Bayern de Munique e PSG, na Allianz Arena, às 16h, a reedição da final da temporada 2019/20. O time alemão segue 100% na competição e quer o bicampeonato seguido da Champions. Já o PSG, de Neymar e Mbappé, chega para tentar reverter o placar da temporada passada e avançar em busca de seu primeiro título no torneio continental. Essa partida será transmitida apenas no Facebook da TNT Sports e no aplicativo Estádio TNT Sports. No mesmo horário no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha, o Porto recebe o Chelsea, com transmissão no canal TNT, no aplicativo Estádio TNT Sports e na página oficial da TNT Sports no Facebook. A partida precisou mudar de local devido às restrições sanitárias de Portugal em meio à pandemia de Covid-19. As partidas de volta acontecem entre os dias 13 e 14 de abril.

Confira onde assistir aos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões:

Terça-feira, 06

16h – Manchester City x Borussia Dortmund

Transmissão começa às 14h30 no canal TNT e no Facebook da TNT Sports

16h – Real Madrid x Liverpool

Transmissão começa às 15h no Facebook da TNT Sports

Quarta-feira, 07

16h – Bayern de Munique x PSG

Transmissão começa às 15h no Facebook da TNT Sports

16h – Porto x Chelsea

Transmissão começa às 15h30 no canal TNT e no Facebook da TNT Sports

** Todas as partidas serão transmitidas também no aplicativo Estádio TNT Sports