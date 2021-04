Dembélé marca no fim, Barcelona vence o Valladolid e cola na liderança do Espanhol

O atacante francês, já no apagar das luzes, fez o único gol do time catalão, que chega aos 65 pontos e fica a apenas um do Atlético de Madrid

Reprodução/Barcelona Dembélé durante Barcelona x Real Valladolid



O Barcelona apresentou muitas dificuldades, mas conseguiu vencer o Real Valladolid por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira, 5, no Camp Nou, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Ousmane Dembélé, já no apagar das luzes, marcou o único gol do time catalão, que chega aos 65 pontos e fica a apenas um do líder Atlético de Madrid – a equipe colchonera deu mole e foi derrotada pelo Sevilla no final de semana. Terceiro colocado, o Real Madrid é outro que ainda sonha com o título, somando 63 pontos tabela de classificação. O Valladolid, por sua vez, é apenas o 16º e tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

Mais poderoso, precisando da vitória e focado no Espanhol, o Barcelona, como já era esperado, dominou a posse de bola e tomou a iniciativa. A equipe treinada por Ronald Koeman, porém, não soube muito o que fazer com a bola, assustando pouco o clube que tem Ronaldo Fenômeno como sócio-majoritário. A primeira grande chance, inclusive, foi do Valladolid, que acertou a trave em cabeçada de Kodro. O Barça, então, respondeu Pedri chutando no poste, já nos acréscimos. Antes disso, Messi havia criado uma boa oportunidade.

No segundo tempo, o Barcelona foi mais objetivo e chegou inúmeras vezes com o seu trio formado por Messi, Dembélé e Griezmann. Em uma delas, o segundo chegou a receber excelente passe do camisa 10, mas parou no goleiro. No rebote, o astro francês mandou para fora. À medida que o tempo passava, o time da casa ficava mais nervoso e inquieto com o resultado para lá de indigesto. A situação melhorou com a expulsão de Plano, aos 33 minutos, por falta dura em Dembélé. Partindo para cima, os catalães chegaram ao gol com o francês, que aproveitou sobra, de canhota, para marcara no penúltimo minuto do tempo regulamentar.