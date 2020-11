Salah, do Liverpool, testa positivo para Covid-19

O atacante foi cortado da seleção egípcia; confira

Reprodução/ Twitter Mohamed Salah testou positivo para Covid-19



A Associação de Futebol do Egito informou nesta sexta-feira, 13, que o atacante Mohamed Salah testou positivo para Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. O astro egípcio, que estava com o restante da seleção, está assintomático e foi afastado do restante do grupo. Desta forma, o craque será baixa nas partidas contra o Togo, marcadas para os dias 14 e 17 de novembro e válidas pelas Eliminatórias para a Copa das Nações Africanas.

“O exame médico realizado pela nossa seleção mostrou que o nosso jogador Mohamed Salah, estrela do Liverpool, foi infectado com o novo coronavírus. Embora ele não apresente nenhum sintoma, ele foi afastado do restante que elenco. Os outros membros da equipe testaram negativo”, informou a federação.

Desta forma, Salah pode ser baixa para Jurgen Klopp na partida entre Liverpool e Leicester, agendada para o dia 21 de novembro, válida pela Premier League. Atualmente, o time é o terceiro colocado da liga nacional, com 17 pontos conquistados até o momento.