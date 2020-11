‘Jogo contra o Manchester City é o mais difícil do mundo’, diz Jürgen Klopp

City e Liverpool se enfrentam no domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Inglês

EFE Klopp e Guardiola ficarão frente a frente no domingo



A Premier League terá neste final de semana um dos clássicos mais acirrados nos últimos anos. O atual campeão, Liverpool, enfrenta o Manchester City no Etihad Stadium no domingo, às 13h30 (horário de Brasília), em busca da liderança do Campeonato Inglês. Mas a partida não será fácil, pelo menos não na visão de Jürgen Klopp. O treinador alemão disse ao jornal SkySports que jogar contra o City de Pep Guardiola é o “jogo mais difícil do futebol mundial”. “É um jogo muito difícil para ambas as equipes. Tantas coisas estão diferentes este ano, nada se compara ao ano passado ou ao ano anterior. Gosto deste tipo de jogo, gosto da preparação, mas não torna as coisas mais fáceis, é apenas uma tarefa difícil. Este é o jogo mais difícil do mundo do futebol”, comentou.

O Liverpool é o segundo colocado na tabela da Premier League com 16 pontos, o mesmo número do líder Southampton, já o City está em 10º, com 11 pontos, e vem sofrendo desde o início da temporada com lesões de jogadores importantes como Sergio Aguero e Gabriel Jesus. Porém, Klopp não acredita que isso deixará o jogo mais fácil, até porque na última temporada o confronto no Eithad foi vencido pelo lado azul. “Perdemos lá no ano passado, mas não é um jogo que eu gosto de considerar com todos os outros porque foi três dias antes de nos tornarmos campeões ingleses e foi um momento muito especial para nós. Não importa se jogarmos em casa ou fora, é importante competirmos com o nosso próprio plano, sermos corajosos, jogarmos futebol e defendermos com tudo que temos. Assim teremos uma chance”.