Salah doa cilindros de oxigênio e ambulância para combate ao coronavírus no Egito

Mohammed Salah segue fazendo golaços fora das quatro linhas. Nesta semana veio à tona que o atacante do Liverpool doou cilindros de oxigênio e uma ambulância para a instituição que leva seu nome a fim de ajudar a combater a Covid-19 no Egito, seu país de origem. “Temos 14 cilindros de oxigênio dentro da Fundação de Caridade Mohamed Salah. Isso ajuda as pessoas da vila de Nagrig (cidade natal de Salah), bem como as das vilas vizinhas”, revelou Hassan Bakr, chefe da instituição de caridade. Nagrig fica ao norte do Cairo.

“Também temos uma unidade de ambulância dada por Mohamed Salah, que funciona desde julho de 2020. Isso também nos ajudou durante o coronavírus, no transporte de pacientes para os hospitais de isolamento”, acrescentou Bakr, que leva diretamente os balões de oxigênio para as casas dos pacientes. Salah sempre ajuda a instituição de caridade. Por ano, o craque da seleção egípcia doa, aproximadamente, R$ 342 mil.

De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Egito já registrou 150. 753 casos da Covid-19 desde o início da pandemia, em março. Cerca de 8.249 pessoas faleceram devido à doença. Porém, estima-se que os números sejam maiores devido ao baixo número de testes e porque o governo não inclui na contagem geral os resultados de testes privados.