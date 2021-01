Recuperado de lesão, Neymar é relacionado para decisão da Supercopa da França contra o Marseille

Atacante está fora do PSG há um mês; Pochettino não cravou o brasileiro como titular

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar está entre os relacionados, mas ainda é dúvida se começa como titular ou no banco



Neymar deve retornar aos gramados nesta quarta-feira, 13, para a disputa da Supercopa da França, contra o Olympique de Marseille. O atacante brasileiro está ausente há um mês de jogos por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, deu a notícia em entrevista coletiva. “Neymar está disponível e estará na equipe. Vamos decidir amanhã (13) se ele começa ou se vai ficar no banco, mas ele estará na equipe”, disse. Se entrar em campo, será a primeira partida de Neymar sob o comando do argentino, que substituiu o alemão Thomas Tuchel no início do ano. Pochettino ainda acrescentou que está avaliando a formação titular, mas indicou que não tem dúvidas sobre a escalação de Kylian Mbappé, o que seria o terceiro jogo consecutivo do atacante francês como titular.

“Kylian está totalmente em forma e em perfeitas condições. Estamos estudando opções diferentes para a nossa melhor escalação amanhã e temos de jogar no melhor nível para conseguir a vitória sobre o Marseille”, acrescentou. Pochettino foi jogador do PSG no início dos anos 2000, atuava como zagueiro e também foi capitão da equipe. Questionado sobre seu nível de motivação antes da partida que pode lhe garantir o primeiro troféu da carreira como técnico, ele foi enfático. “Claro que estou totalmente motivado. O que importa mais para nós do que o próprio troféu é vencer o jogo. O orgulho é muito mais importante do que qualquer troféu, então nosso foco está em vencer o jogo”, finalizou.