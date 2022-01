Paulistão 2022: Confira os jogos, os destaques e a briga pelo título do maior Estadual do país

Campeonato começa neste domingo, 23, com o duelo entre Grêmio Novorizontino e Palmeiras

Palmeiras e Novorizontino iniciam a disputa pela cobiçada taça do Campeonato Paulista



O Campeonato Paulista 2022 começa neste domingo, 23, com o duelo entre Novorizontino e Palmeiras, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, às 16h. Devido ao avanço da variante Ômicron, a competição segue os protocolos contra a Covid-19 elaborados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), e as arquibancadas terão apenas 70% de sua capacidade. Apesar das restrições, o maior Estadual do país promete ser um grande esquenta para o restante da temporada. Atual campeão, o São Paulo reformulou seu elenco, trouxe jogadores considerados “cascudos” e tentará se reerguer depois de um fim de temporada ruim em 2021. O Corinthians, que foi ao mercado com a temporada passada em andamento, busca agora colher os frutos com o tempo de entrosamento do elenco, turbinado com a chegada do ídolo Paulinho. Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras terá de conciliar o Paulistão com a disputa do Mundial de Clubes, que será realizado em fevereiro. Já o Santos tenta surpreender com a chegada de Rodrigo Goulart para comandar os Meninos da Vila. Na esteira dos quatro grandes vem o Red Bull Bragantino, que aposta em seu sólido projeto para voltar a levantar o troféu que não ganha desde 1990, quando ainda nem sonhava com o aporte da fabricante de energéticos. Para você ficar por dentro de tudo do Paulistão 2022, a Jovem Pan Online destrinchou os pontos principais. Confira:

Como chegam os 4 grandes

Corinthians

Apostando nas contratações que fez no ano passado e na chegada de reforços pontuais, o Corinthians é uma incógnita na busca pelo título — sobretudo pela antipatia que a torcida nutre por Sylvinho —, mas mantém as chances altas. A equipe fez poucas contratações. A principal delas foi o retorno do volante Paulinho, que estava no futebol chinês. O lateral-esquerdo Bruno Melo chega emprestado do Fortaleza, assim como o zagueiro Robson Bambu, que estava no Nice, da França. O clube ainda busca um centroavante para revezar com Jô, mas as ofertas não estão boas no mercado.

Time-base: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Cantillo, Paulinho e Giuliano (Renato Augusto); Willian, Róger Guedes e Jô.

Palmeiras

O Verdão é o grande favorito ao título pelo poder de investimento da equipe campeã da Copa Libertadores. É verdade que perdeu Jaílson, Felipe Melo e Willian Bigode, mas trouxe o goleiro Marcelo Lomba, o atacante Rafael Navarro, o volante Jailson e o zagueiro Murilo. A diretoria alviverde afirma que mais contratações podem ser feitas para a temporada. O time deve começar o torneio em ritmo lento, já que disputará o Mundial de Clubes no início de fevereiro, em Abu Dhabi. Mesmo com o foco em outro continente, o time de Abel Ferreira é um dos mais qualificados do país e, portanto, pode levantar o troféu.

Time-base: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Rony e Dudu.

Santos

Quem não entra no Paulistão com uma expectativa alta é o Santos. Após terminar a temporada 2021 em baixa, brigando contra a queda no Brasileirão, o Peixe manteve Fábio Carille e fez contratações pontuais, como a do zagueiro Eduardo Bauermann, que estava no América-MG, e do meio-campista Bruno Oliveira, da Caldense. Mas a aposta principal foi no ataque: Ricardo Goulart deixou a China e desembarcou na Baixada Santista. O atleta é a esperança do Santos para o campeonato, ao lado dos Meninos da Vila, que dão conta do recado ano após ano. Marcos Leonardo, uma das grandes promessas da atual safra, renovou o contrato e disputará o Paulistão. Sendo assim, o Alvinegro praiano surge como azarão ao troféu do Estadual, que não fica na Vila Belmiro desde 2016.

Time-base: João Paulo; Eduardo Bauermann, Luiz Felipe e Kaiky; Madson, Camacho, Sandry e Felipe Jonathan; Marinho, Lucas Braga e Ricardo Goulart.

São Paulo

Depois de lutar contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro até a penúltima rodada, o Tricolor promoveu uma “limpa” em seu elenco, dispensando nove atletas. Outros, como Pablo, Vitor Bueno e Eder, também podem sair. Mesmo com o cofre vazio, o atual campeão paulista foi ao mercado e trouxe jogadores considerados “cascudos”, com perfil considerado vencedor. Nikão chegou do Athletico após chapéu no Internacional. Patrick, destaque colorado nos últimos anos, também foi contratado. Do Grêmio veio o experiente Rafinha, multicampeão com as camisas de Flamengo e Bayern de Munique. O goleiro Jandrei e o meia Alisson vão compor elenco. Buscando se reafirmar no Morumbi, o treinador Rogério Ceni deverá usar o Paulistão para reformular a maneira de o time jogar e, quem sabe, conquistar o bicampeonato.

Time-base: Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Patrick e Gabriel Sara; Luciano (Emiliano Rigoni), Nikão e Jonathan Calleri.

Os grupos

Destaques

O Paulistão 2022 terá grandes nomes desfilando pelos gramados. O elenco do Corinthians traz alguns deles como Willian, Paulinho e Renato Augusto, trio que disputou junto a Copa do Mundo da Rússia, em 2018 — os dois primeiros ainda defenderam a seleção brasileira no Brasil, em 2014. O Santos trouxe Ricardo Goulart, craque do Brasileirão 2014, pelo Cruzeiro. Ele deverá comandar o ataque santista ao lado dos Meninos da Vila. Patrick, vindo do Internacional, pode surpreender no Tricolor Paulista, que também aposta em Nikão. No elenco palmeirense, Raphael Veiga foi um dos melhores jogadores do Brasil na temporada de 2021. Caso se mantenha em alto nível, certamente brigará pelo posto de grande craque do torneio. No interior paulista, Artur assumiu o protagonismo do RB Bragantino após a saída de Claudinho. Após duas boas temporadas no time de Bragança, ele é hoje cobiçado por times europeus.

Veteranos

O Paulistão 2022 terá alguns jogadores experientes dentro de campo. A “Turma dos 30” promete muita lenha para queimar no Estadual. Entre eles estão Edson Silva e Bruno Aguiar, do Novorizontino, ambos com 35 anos. O primeiro ficou marcado por sua passagem no São Paulo, enquanto o segundo fez parte do elenco do Santos nos anos de Neymar, Ganso e companhia. Pelo Ituano, Neto Berola (34) e Gerson Magrão (36) são os nomes da experiência. Berola já trabalhou em grandes clubes brasileiros, como Atlético-MG, Santos, Coritiba e Vitória. Mesmo sem atuar desde abril do ano passado, ele chega com o status de titular. Magrão já defendeu Cruzeiro e Santos. No Mirassol, Camilo, de 35 anos, é a aposta do time de Eduardo Baptista. Essa é sua terceira temporada no clube.

A Ponte Preta trouxe Dedé e Wesley para a disputa do estadual. Ídolo do Cruzeiro, o zagueiro de 33 anos tenta uma retomada em sua carreira. Ele está sem atuar desde outubro de 2019 após enfrentar uma série de problemas físicos e uma saída conturbada da Raposa. O meio-campista Wesley, de 34 anos, formado nas categorias de base do Santos, também pensa em um recomeço em Campinas. Fecham lista dos veteranos do campeonato, Serginho e Carlão, do Santo André. O meio-campista de 35 anos foi contratado para defender o Ramalhão após passagem pelo Confiança-SE. O zagueiro Carlão, revelado pelo Corinthians, vem para dar mais segurança para a equipe.

Quem pode surpreender?

O RB Bragantino é o time mais ameaça os quatro grandes do Estado. A equipe de Maurício Barbieri terminou o Brasileirão de 2021 em 6º lugar e chegou até a final da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. Mesmo com o assédio de times europeus, manteve Artur, Léo Ortiz e Cleiton para a temporada em que irá disputar a Copa Libertadores da América. O time é forte e tem brigado de igual para igual com grandes do país nos últimos dois anos, o que o credencia para ser uma aposta neste Paulistão. Semifinalista nos dois últimos anos, o Mirassol buscará o improvável passe adiante. Após bom papel na temporada passada, Guarani e Ferroviária sonham com pelo menos uma vaga nas semifinais.

Candidatos ao rebaixamento

Os times com menor investimento são os que estão na lista da briga contra o descendo. No Grupo A, o Água Santa terá que brigar contra Corinthians, Guarani e Inter de Limeira, sendo o time de Diadema o de menor expressão. Porém, a equipe investiu no elenco e trouxe o artilheiro da Série B em 2020, o atacante Caio Santos. No Grupo B, o São Bernardo trouxe poucos reforços para a temporada e corre sério risco de não avançar na fase de grupos. O Botafogo-SP, integrante da chave C, também está nessa lista.

Jogos e transmissões das 6 primeiras rodadas

