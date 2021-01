Libertadores 2020: Leda Sensitiva revela qual clube levará a taça; veja a previsão

Em entrevista ao Pânico, vidente apontou o futuro do Santos, do Palmeiras e, até mesmo, do Botafogo; decisão acontece neste sábado

Imagem: Reprodução/Programa Pânico Segundo a vidente Lene Sensitiva, pandemia de Covid-19 termina até fim de 2021



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 29, a vidente Lene Sensitiva provocou agitação entre os torcedores ao prever o resultado da final da Libertadores. A decisão do principal torneio da América do Sul, que colocará frente a frente Santos e Palmeiras, acontece às 17h deste sábado, dia 30. Apesar de não confirmar se o campeão levará a taça por goleada ou em disputa de pênaltis, Lene garantiu que os Meninos da Vila conquistam o título. “Vejo e sinto que o Santos ganha a Libertadores. O Palmeiras apenas será campeão em 2023, quando também conquistará seu primeiro Mundial“, previu a vidente. Respondendo aos questionamentos da bancada, ela afirmou que o Botafogo, eliminado da competição pelo Grêmio ainda em agosto, sempre visitará a segunda divisão.

A final entre os gigantes brasileiros será disputada em partida única no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Devido à pandemia de Covid-19, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), emitiu um decreto limitando a quantidade de pessoas no estádio. Segundo o governo estadual, 7.888 lugares poderão ser ocupados – o equivalente a 10% da capacidade do Maracanã. No entanto, a Conmebol reduziu ainda mais o número, confirmando que apenas 2.800 lugares serão utilizados. Os convites foram distribuídos entre os times, patrocinadores e membros da entidade. Ainda visando o risco de contágio do novo coronavírus, cerca de 550 policiais militares e 200 guardas municipais estarão no local para evitar aglomeração. Apesar da bola rolar no estádio praticamente vazio, segundo Lene Sensitiva, os próximos campeonatos não devem ter o mesmo fim. “Com a vacinação, a pandemia termina até o meio do ano”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Lene Sensitiva: