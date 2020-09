Seleção da Holanda anuncia histórico ex-zagueiro como novo treinador

O novo comandante da Laranja Mecânica é considerado um dos maiores defensores da história da Europa

Atlanta United/Divulgação O ex-zagueiro Frank de Boer é o atual treinador da seleção da Holanda



O histórico ex-zagueiro Frank de Boer foi nomeado técnico da seleção da Holanda até o fim da Copa do Mundo de 2022, em substituição a Ronald Koeman, que assumiu o Barcelona. A informação foi revelada pela federação de futebol do país (KNVB), nesta quarta-feira, 23. “Frank de Boer começará a trabalhar para a KNVB imediatamente e, dessa forma, estará no banco no próximo jogo amistoso, contra o México, e nos duelos pela Liga das Nações com Bósnia e Itália“, informou a entidade em comunicado.

A Holanda fez seus dois primeiros jogos pela Liga das Nações no começo deste mês, ambos em Amsterdã, sob o comando de Dwight Lodeweges, que assumiu de maneira interina após a saída de Koeman. A equipe venceu a Polônia por 1 a 0 e perdeu para a Itália pelo mesmo placar. Os outros dois candidatos a dirigirem a Holanda eram Frank Rijkaard e Peter Bosz, segundo a imprensa local, mas o primeiro não quer voltar a trabalhar como técnico e o segundo preferiu não abrir mão do contrato com o Bayer Leverkusen.

De Boer, de 50 anos, disputou 112 jogos pela seleção holandesa e foi assistente de Bert van Marwijk na campanha do vice-campeonato mundial de 2010, na África do Sul. Depois disso, passou por Ajax, Inter de Milão, Crystal Palace e Atlanta United, do qual foi demitido em julho. A estreia acontecerá no próximo dia 7, em amistoso contra o México, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

*Com informações da Agência EFE