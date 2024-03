Seleção italiana convoca três novos jogadores para amistosos nos EUA

Luciano Spalletti chamou Raoul Bellanova, Michael Folorunsho e Lorenzo Lucca para amistosos da Azzurra os Estados Unidos

A seleção italiana de futebol, sob o comando do técnico Luciano Spalletti, anunciou nesta sexta-feira (15) a convocação de três novos jogadores para a próxima excursão pelos Estados Unidos. Os estreantes Raoul Bellanova, Michael Folorunsho e Lorenzo Lucca terão a oportunidade de participar de dois amistosos, contra Venezuela e Equador. Bellanova, de 23 anos é zagueiro do Torino. O meio-campista Folorunsho, de 26, hoje veste a camisa do Hellas Verona. Lorenzo Lucca, 23, integra o ataque da Udinese. Os três são as novas adições à lista de 28 jogadores convocados. Além dos estreantes, Spalletti optou por manter a base da equipe que garantiu a classificação para a Eurocopa-2024, com destaque para a presença de seis jogadores da Inter de Milão, líder isolada do Italiano. A competição europeia será realizada na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.

Confira a convocação da Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

