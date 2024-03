Seleção de Portugal convoca Cristiano Ronaldo para últimos amistosos antes da Eurocopa

Técnico Roberto Martínez chamou 32 jogadores para jogos contra Suécia e Eslovênia; torneio europeu acontecerá na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho

Nesta sexta-feira (15), o técnico da seleção de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, anunciou a convocação de 32 jogadores para os amistosos contra Suécia e Eslovênia, visando a preparação para a Euro-2024. O astro Cristiano Ronaldo lidera o grupo, que conta com as novidades dos atacantes Jota Silva e Francisco Conceição. Esta é a última convocação antes da Eurocopa, que acontecerá na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho. O treinador destacou que a concentração da equipe será fundamental para a formação de um time equilibrado e ressaltou a presença do veterano Pepe, de 41 anos, como líder da defesa portuguesa.

Veja a convocação da seleção portuguesa

