EFE/Orlando Barria Confronto entre as seleções da Nigéria e da Líbia, agendado para o dia 15, foi cancelado



A seleção nigeriana enfrenta dificuldades na Líbia devido a um conflito político que afetou sua logística. A equipe, que se dirigia ao aeroporto em Benghazi, foi redirecionada para Al Bayda, onde permaneceu por aproximadamente 15 horas à espera de um ônibus. Essa situação complicou ainda mais a viagem da delegação, que se viu presa em meio a tensões locais. O confronto entre as seleções da Nigéria e da Líbia, agendado para o dia 15, foi cancelado pela equipe nigeriana. O capitão William Troost-Ekong declarou que a equipe não aceitaria viajar sob as condições que estavam sendo impostas, demonstrando a insatisfação com a situação.

A origem do problema começou no dia 11, sexta-feira, onde um desentendimento que ocorreu durante a viagem da Líbia para a Nigéria. A equipe libanesa não recebeu o transporte que havia sido previamente acordado, o que gerou descontentamento e o líbios decidiram devolver na mesma moeda. A partida estava programada para acontecer no Benina Martyrs Stadium, onde a Nigéria lidera o grupo D.

