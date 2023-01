Seleção polonesa anuncia a contratação do técnico Fernando Santos

Vínculo do treinador português vai até dezembro de 2026; ele comandou a seleção portuguesa na Copa do Mundo do Catar

EFE/EPA/Leszek Szymanski POLAND OUT Fernando Santos acertou com a Polônia até dezembro de 2026



O técnico português Fernando Santos foi anunciado oficialmente como novo treinador da seleção polonesa nesta terça-feira, 24. Ele comandou a seleção portuguesa na última Copa do Mundo, disputada no Catar. Foi demitido após a eliminação para o Marrocos, pelas quartas de final do Mundial. Santos também comandou o time lusitano nas conquistas da Eurocopa 2016 e da Liga das Nações de 2019. O vínculo do treinador com a Polônia vai até dezembro de 2026. Esta é a terceira seleção que Fernando Santos irá comandar. Além de Portugal, ele também foi técnico da Grécia, pela qual disputou a Eurocopa de 2012 e a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil. O português substituíra Czeslaw Michniewicz, técnico que comandou a equipe liderada por Robert Lewandowiski na Copa do Mundo do Catar. A Polônia foi eliminada pela França nas oitavas de final. Pela seleção portuguesa, Fernando Santos conquistou 68 vitórias em 109 partidas, mas era criticado por conta do desempenho abaixo do esperado do time.