Puma lança novo uniforme do Palmeiras e recebe críticas dos torcedores

Novo modelo foi anunciado pela pela fabricante faz homenagem à Primeira e à Segunda Academia de Futebol; divulgação contou com participação de Dudu e Ademir da Guia

Divulgação Camiseta principal foi criticada por torcedores do Palmeiras nas redes sociais



A Puma lançou nesta terça-feira, 24, a nova camisa principal que o Palmeiras irá utilizar na temporada de 2023. O uniforme é inspirado nos times da equipe das décadas de 60 e 70, conhecidos como Primeira e Segunda Academias. O uniforme tem detalhes em diferentes tons de verde, com uma estrela na altura do peito. Além disso, o modelo tem golas e mangas neóns. No anúncio, o Palmeiras misturou ídolos dos itmes antigos, como Dudu e Ademir da Guia, com nomes do elenco atual, como Weverton, Dudu, Mayke, Zé Rafael e Marcos Rocha. Apesar das homenagens, o anúncio não agradou os torcedores, que criticaram as escolhas visuais feitas pelo clube no novo uniforme.

#UmaAcademiaInspiraAOutra. Nos anos 60, a arte da Primeira. Na década de 70, a solidez da Segunda. Bem-vindos à Terceira Academia! Estampada na sua fibra e na sua imponência. Imortalizada no manto! A nova camisa I do #MaiorCampeãoDoBrasil chegou! 👕💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/duFYUEZtYu — pumabrasil (@pumabrasil) January 24, 2023

Confira algumas críticas:

A nova camisa do palmeiras é a coisa mais horripilante que eu já vi na vida — Vítor Barbosa (@VitorBBarbosa) January 24, 2023

Caramba difícil acreditar que depois de tantas reuniões, propostas e projetos tenham chego num acordo unânime sobre esse uniforme kkkkkkkkk sempre fui fã da puma, mas desde de o uniforme picnic é só ladeira abaixo, pqp — Filipe Ferranti 🇺🇦 (@Filipe_Ferranti) January 24, 2023