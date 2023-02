Sem brasileiros, Fifa divulga finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo em 2022

Entidade também divulga as arqueiras que brigam no feminino; vencedores serão conhecidos em 27 de fevereiro, na cerimônia The Best, em Paris

Friedemann Vogel/EFE/EPA Emiliano Martínez é um dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo em 2022



Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) e Yassine Bounou (Sevilla/Marrocos) foram anunciados nesta quarta-feira, 8, como os três finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo da Fifa. O primeiro, fundamental para o título da seleção argentina na Copa 2022, é tratado como favorito. Já o belga, apesar de não ter brilhado no Mundial, foi um dos heróis da equipe madrilena na conquista da última Liga dos Campeões da Europa. O arqueiro marroquino, por sua vez, briga por fora depois de levar seu país ao inédito quarto lugar no torneio do Catar. Inicialmente, a entidade havia colocado Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City) no páreo. Os atletas da seleção brasileira, entretanto, não chegaram à lista final desta vez. Mais cedo, a Fifa já havia divulgado quem são as finalistas no futebol feminino. Concorrem Ann-Katrin Berger (Chelsea/Alemanha), Christiane Endler (PSG/Chile) e Mary Earps (Manchester United/Inglaterra). Os vencedores serão conhecidos na cerimônia The Best 2022, marcada para acontecer em 27 de fevereiro, em Paris, na França. No mesmo dia, também serão premiados os melhores jogadores (masculino/feminino) e treinadores (masculino/feminino).