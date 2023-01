Com Neymar e Vinícius Jr, Fifa anuncia finalistas do The Best; veja indicados

Nomes como Messi, Mbappé, Lewanowski e Modric também estão entre os concorrentes ao prêmio; Ederson e Alisson foram indicados na categoria de melhor goleiro

Lucas Figueiredo/CBF Neymar e Vinícius Jr estão entre os finalistas do prêmio



A Fifa anunciou os 14 finalistas do prêmio The Best, que elege o melhor jogador do mundo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, pouco mais de um mês e meio antes da entrega do prêmio, que acontecerá em Paris no dia 27 de fevereiro. Entre os finalistas, estão dois brasileiros: Neymar (PSG) e Vinícius Jr (Real Madrid). A lista ainda conta com destaques da Copa do Mundo, como Julian Álvarez (Manchester City/Argentina), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inglaterra) e Hakimi (PSG/Marrocos). Além deles, o francês Kylian Mbappé (PSG) e Lionel Messi (PSG) também estão na lista, com o último figurando como favorito ao título de melhor do mundo. A principal ausência é a de Cristiano Ronaldo (Al Nassr), que viveu um temporada turbulenta e perdeu o posto de titular da seleção de Portugal durante a Copa do Mundo.

Confira os indicados:

Álvarez (Argentina/Manchester City)

Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund)

Benzema (França/Real Madrid)

De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Haaland (Noruega/Manchester City)

Hakimi (Marrocos/PSG)

Vinicius Junior (Brasil/Real Madrid)

Lewandowski (Polônia/Barcelona)

Mané (Senegal/Bayern de Munique)

Mbappé (França/PSG)

Messi (Argentina/PSG)

Modric (Croácia/Real Madrid)

Neymar (Brasil/PSG)

Salah (Egito/Liverpool)

Entre os treinadores não houve surpresa. Além dos finalistas da Copa do Mundo, Lionel Scaloni (Argentina) e Didier Deschamps (França), aparecem na lista Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City). Encerrando a lista, aparece Walid Regragui, que liderou Marrocos na Copa do Mundo até a histórica semifinal. Dois brasileiros estão entre os cinco finalistas do prêmio de melhor goleiro. São eles Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City). Além deles, Bounou (Sevilla e Marrocos), Courtois (Real Madrid e Bélgica) e Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina) também disputam o prêmio.