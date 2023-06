Sem Messi, Argentina vence amistoso contra a Indonésia com golaço de Paredes; assista 

Equipe treinada por Lionel Scaloni permanece com 100% de aproveitamento após o tricampeonato mundial

Reprodução/Twitter/@Argentina Leandro Paredes comemora gol em Argentina x Indonésia



A seleção argentina permanece embalada após conquistar o tricampeonato mundial. Mesmo sem contar com Lionel Messi, que recebeu descanso antecipado, a Albiceleste derrotou a Indonésia por 2 a 0, nesta segunda-feira, 19, em amistoso disputado no Estádio Utama Gelora Bung Karno, em Jakarta. Promovendo alguns testes na equipe principal e colocando jovens em campo, o técnico Lionel Scaloni montou uma equipe alternativa. Ainda assim, os responsáveis pela vitória “hermana” foram “velhos conhecidos” dos torcedores. Ainda no primeiro tempo, o meio-campista Leandro Paredes acertou um lindo chute de fora da área para abrir o placar. Já na etapa complementar, o zagueiro Cristiano Romero fechou a conta com um gol de cabeça. Desta forma, a Argentina permanece com 100% de aproveitamento após o título no Catar. Desde o fim da Copa, os argentinos também ganharam de Panamá, Antilhas Holandesas e Austrália.