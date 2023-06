Messi faz golaço, Argentina derrota Austrália e segue 100% após tricampeonato mundial 

No reencontro das seleções depois da Copa de 2022, Albiceleste levou a melhor com o talento do melhor do mundo

EFE/EPA/WU HAO O craque Messi, da Argentina, brilhou na vitória sobre a Austrália



A Argentina confirmou o favoritismo e derrotou a Austrália por 2 a 0, nesta quinta-feira, 15, em amistoso realizado na cidade de Beijing, na China. No reencontro das seleções, que fizeram uma das oitavas de final da Copa do Mundo 2022, a Albiceleste levou a melhor novamente no talento de Lionel Messi. Logo aos 2 minutos de partida, o craque recebeu fora da área, limpou a marcação e acertou um lindo chute para abrir o placar. Já no segundo tempo, Rodrigo de Paul tabelou com o melhor do mundo e levantou na medida para Pezzella marcar. No primeiro mata-mata do torneio do Catar, os “hermanos” ganharam por 2 a 1 e seguiram caminho para conquistar a taça, passando também por Holanda, Croácia e França. Desde o tricampeonato mundial, inclusive, os argentinos não sabem o que é tropeçar. Além de bater os australianos, o conjunto do treinador Lionel Scaloni já havia vencido Panamá e Antilhas Holandesas na última Data Fifa. O próximo compromisso está marcado para a próxima segunda-feira, 19, diante da Indonésia, no país asiático.