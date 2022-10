Sem Messi, PSG sofre com expulsão de Sergio Ramos e fica no empate o Reims

Com o resultado, o Paris Saint-Germain permanece na liderança do Francês e vai aos 26 pontos, com três a mais que o segundo colocado Olympique de Marselha

DENIS CHARLET / AFP Mbappé não fez um bom jogo em Reims x PSG pelo Campeonato Francês



O Paris Saint-Germain tropeçou neste sábado, 8, ao ficar no empate em 0 a 0 com o Reims, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Francês. Sem contar com Lionel Messi, desfalque por causa de uma lesão na panturrilha, o time parisiense iniciou a partida com Neymar no banco de reservas e teve dificuldade no setor criativo. Para piorar a situação, a equipe treinada por Christophe Galtier ainda ficou com um homem a menos aos 40 minutos, quando Sergio Ramos reclamou de uma falta e recebeu o cartão vermelho. Na segunda etapa, Neymar ainda foi acionado, mas desperdiçou uma boa chance e não conseguiu mudar o placar. No fim do confronto, revoltados com algumas decisões do árbitro, os jogadores do Paris se envolveram em confusões e receberam cartões amarelos – Mbappé, Neymar e Hakimi foram alguns dos punidos. Com o resultado, o PSG permanece na liderança da tabela e vai aos 26 pontos, com três a mais que o segundo colocado Olympique de Marselha. Em boa fase, Lorient (22) e Lens (21) ainda visitam Brest e Lille, respectivamente, neste domingo, 9, e podem ficar com a vice-liderança.