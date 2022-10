Mbappé supera Messi e Cristiano Ronaldo como jogador mais bem pago do mundo

Última vez que a dupla não liderou o ranking da Forbes foi em 2013, quando David Beckham era o mais bem pago

FRANCK FIFE / AFP Mbappé, de apenas 23 anos, é o atleta mais bem pago do futebol



O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, se tornou o jogador de futebol mais bem pago do mundo, segundo a revista Forbes. O atleta de 23 anos desbancou Messi e Cristiano Ronaldo, encerrando uma hegemonia de nove anos da dupla se revezando na primeira colocação. O último futebolista a liderar a relação antes da dupla foi David Beckham, em 2013. De acordo com a publicação, Mbappé deve embolsar cerca de US$ 128 milhões (R$ 667,9 milhões) na atual temporada. Messi aparece em segundo, com US$ 120 milhões (R$ 626 milhões), enquanto Cristiano Ronaldo, que atualmente amarga a reserva do Manchester United, surge em terceiro, com US$ 100 milhões (R$ 521,8 milhões). Mbappé renovou seu contrato com o PSG até 2025, encerrando as especulações de uma possível transferência para o Real Madrid. Neymar é o único brasileiro entre os dez mais bem pagos. O jogador da seleção deve colocar no bolso cerca de US$ 87 milhões (R$ 453,9 milhões) até julho de 2023. O egípcio Mohamed Salah, craque do Liverpool, aparece logo atrás fechando o Top 5, com US$ 53 milhões (R$ 276,5 milhões). O atacante norueguês Erling Haaland, de 22 anos, do Manchester City é o sexto com ganho próximo de US$ 39 milhões (R$ 203,5 milhões). Completam a lista o polonês Lewandowski, os belgas Hazard e De Bruyne, e o espanhol Iniesta.

Veja o Top 10 dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo:

1. Kylian Mbappe (PSG) – US$ 128 milhões

2. Lionel Messi (PSG) – US$ 120 milhões

3. Cristiano Ronaldo (Manchester United) – US$ 100 milhões

4. Neymar (PSG) – US$ 87 milhões

5. Mohamed Salah (Liverpool) – US$ 53 milhões

6. Erling Haaland (Manchester City) – US$ 39 milhões

7. Robert Lewandowski (Barcelona) – US$ 35 milhões

8. Eden Hazard (Real Madrid) – US$ 31 milhões

9. Andres Iniesta (Vissel Kobe) – US$ 30 milhões

10. Kevin de Bruyne (Manchester City) – US$ 29 milhões

*Com informações do Estadão Conteúdo