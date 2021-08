Sem Neymar, Uefa divulga lista de finalistas dos melhores da Liga dos Campeões 2020/2021

Como não poderia ser diferente, o campeão Chelsea domina a relação com cinco indicados; Haaland, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski brigam pelo posto de melhor atacante

EFE/EPA/PETER POWELL Neymar não ficou entre os melhores jogadores da Liga dos Campeões 2020/21



A Uefa, organização que rege o futebol europeu, divulgou nesta sexta-feira, 13, a lista dos indicados aos prêmios de melhores jogadores da Liga dos Campeões 2020/2021, que teve o Chelsea como grande vencedor. Como não poderia ser diferente, os Blues dominam a relação, com cinco indicados. Vice-campeão, o Manchester City emplacou três atletas, sendo o brasileiro Ederson um deles. Na frente, a disputa é um verdadeiro duelo de gigantes. Haaland, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski brigam pelo posto de melhor atacante. Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e que ajudou o PSG chegar à semifinal, não aparece entre os candidatos.

Criada na temporada 2016/2017, a premiação tem os técnicos dos 32 clubes participantes da fase de grupos como participantes – eles não podem votar em jogadores de suas equipes. Fora os comandantes, 55 jornalistas selecionados pelo grupo European Sports Media (ESM), um de cada país membro da Uefa, formam o colégio eleitoral. Os “jurados” indicam os três melhores jogadores de cada setor, sendo que o primeiro ganha cinco pontos, o segundo soma três, e o terceiro leva um. Os que estiverem no Top 3 ao fim da conta são os finalistas. Os ganhadores serão anunciados com o melhor jogador do ano da Uefa em 26 de agosto, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, na Turquia.

Veja a lista abaixo:

Goleiros – Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) e Mendy (Chelsea).

Defensores – César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City) e Antonio Rudiger (Chelsea).

Meio-campistas – Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea) e N’Golo Kanté (Chelsea).

Atacantes – Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappé (PSG) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique).