Tite convoca seleção com Dani Alves, Arana e algumas novidades para rodada tripla das Eliminatórias

Líder da competição, a seleção brasileira tem 100% de aproveitamento em seis partidas disputadas e soma 18 pontos, seis a mais que a segunda colocada Argentina

Lucas Figueiredo/CBF Tite montou a lista de convocados para a rodada tripla das Eliminatórias



Tite anunciou na manhã desta sexta-feira, 13, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os convocados para defender a seleção na rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Na primeira lista após o vice-campeonato na Copa América e a conquista do bicampeonato olímpico na Tóquio-2020, o treinador promoveu algumas mudanças em relação à sua última chamada, como os retornos de Daniel Alves e Guilherme Arana, além de Claudinho, do Zenit, Matheus Cunha, do Hertha Berlin, e Bruno Guimarães, do Lyon – todos foram campeões das Olimpíadas de Tóquio. Raphinha, do Leeds, e Lucas Veríssimo, do Benfica, foram outras mudanças promovidas pelo comandante. Veja abaixo.

Líder das Eliminatórias, o Brasil tem 100% de aproveitamento em seis partidas disputadas e soma 18 pontos, seis a mais que a segunda colocada Argentina. O grupo se apresenta a partir de 29 de agosto em São Paulo, viaja para Santiago dia 1º de setembro e faz três jogos em oito dias. A Canarinho enfrenta o Chile, em Santiago, no dia 2 do próximo mês. No dia 5, o duelo é com a Argentina, na Arena Corinthians, na capital paulista. Por fim, no dia 9, o embate é diante do Peru, na Arena Pernambuco, no Recife. Devido ao calendário apertado, os atletas que atuam no futebol brasileiro desfalcarão seus respectivos times na 19ª rodada do Brasileirão.

Confira a lista de convocados para as Eliminatórias

Goleiros: Alisson – Liverpool (ING), Ederson – Manchester City (ING), Weverton – Palmeiras.

Laterais: Alex Sandro – Juventus (ITA), Danilo – Juventus (ITA), Daniel Alves– São Paulo (BRA) e Guilherme Arana – Atlético-MG (Atlético-MG).

Zagueiros: Éder Militão – Real Madrid (ESP), Lucas Veríssimo– Benfica (POR), Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA) e Thiago Silva – Chelsea (ING).

Meio-campistas: Casemiro – Real Madrid (ESP), Bruno Guimarães– Lyon (FRA), Everton Ribeiro – Flamengo, Fabinho – Liverpool (ING), Fred – Manchester United (ING), Claudinho – Zenit (RUS) e Lucas Paquetá – Lyon (FRA).

Atacantes: Matheus Cunha – Benfica (Hertha Berlin), Gabriel Barbosa – Flamengo, Gabriel Jesus – Manchester City (ING), Neymar Jr. – Paris Saint-Germain (FRA), Richarlison – Everton (ING), Roberto Firmino – Liverpool (ING) e Raphinha – Leeds (ING).