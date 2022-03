Senegal vence Egito nos pênaltis e vai à Copa do Mundo; Gana também se classifica 

Senegaleses e egípcios já haviam decidido nas penalidades a Copa Africana de Nações (CAN), no início de fevereiro

EFE/EPA/KHALED ELFIQI Jogadores de Senegal e Egito disputando uma vaga na Copa do Mundo



Senegal e Egito decidiram uma vaga na Copa do Mundo de 2022 no Estádio Me Abdoulaye Wade, em Dakar, nesta quinta-feira, 29, na partida de volta válida pela repescagem. Após os egípcios venceram o primeiro jogo por 1 a 0 no confronto de ida, os senegaleses devolveram o placar, marcando com Hamdi Fath (contra), aos 4 minutos de jogo. Na cobrança de pênaltis, melhor para a equipe de Sadio Manté, que ganhou por 3 a 1 e se classificou para o Mundial do Catar, marcado para acontecer de 21 de novembro a 18 de dezembro deste ano. As equipes nacionais, vale lembrar, já haviam decidido nas penalidades a Copa Africana de Nações (CAN), no início de fevereiro – na ocasião, Senegal também levou a melhor e ficou com o título inédito.

Na outra partida disputada no mesmo horário, a Nigéria recebeu Gana e ficou no empate em 1 a 1. Como nas Eliminatórias Africanas o gol qualificado é um critério de desempate, os ganeses ficaram com a vaga para Copa do Mundo – no primeiro duelo, as equipes empataram em 0 a 0. A partir das 16h30 (de Brasília) desta quinta-feira, os jogos entre Argélia x Camarões, Marrocos x Congo e Tunísia x Mali definem os outros três classificados para o torneio da Fifa. Até o momento, a competição já tem 22 equipes garantidas, sendo elas: Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Suíça, Inglaterra, Holanda, Argentina, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Uruguai, Equador, Canadá, Senegal e Gana. O sorteio da fase de grupos, vale lembrar, acontecerá na próxima sexta-feira, 1º.