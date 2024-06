Sergio Ramos deixa o Sevilla e deve jogar nos EUA ou na Arábia Saudita

Revelado pelo clube, zagueiro encerra a segunda passagem após disputar 37 jogos e fazer 7 gols na temporada 2023/24

JORGE GUERRERO/AFP Ramos nasceu em Camas, região metropolitana de Sevilha, e chegou às categorias de base do clube aos 10 anos



O Sevilla, da Espanha, anunciou nesta segunda-feira (17) a saída do zagueiro Sergio Ramos através das redes sociais. O atleta encerra a segunda passagem pelo clube após disputar 37 jogos e fazer 7 gols na temporada 2023/24. Ramos nasceu em Camas, região metropolitana de Sevilha, e chegou às categorias de base do clube aos 10 anos, onde se profissionalizou em 2003. Não demorou muito para que o jovem defensor despertasse o interesse de grandes clubes, e, em 2005, foi contratado pelo Real Madrid, onde se consolidou como um dos melhores e maiores zagueiros da história, além de ídolo do clube merengue. Foram 22 títulos conquistados, entre eles 4 Champions League (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), 4 Mundiais de Clubes (2014, 2016, 2017 e 2018), além da Copa do Mundo, em 2010, pela Espanha. O zagueiro ainda teve uma passagem sem muito sucesso pelo Paris Saint-Germain, onde ficou até o meio do ano passado. Segundo a imprensa local, clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita possuem interesse no veterano.

Confira o anúncio do Sevilla