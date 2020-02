Sergio Ramos é jogador com mais expulsões na história da Champions League

EFE Sergio Ramos é recordista em expulsão na Champions League



Sergio Ramos deixou mais cedo a partida entre Real Madrid e Manchester City, na tarde da última quarta-feira (26), válida pelas oitavas de final da Champions League. O motivo? O zagueiro precisou parar um promissor ataque de Gabriel Jesus com falta, recebendo o cartão vermelho direto. Desta forma, o espanhol passou a ser o jogador com mais expulsões na história do torneio.

De acordo com o jornalista “Mister Chip”, Sergio Ramos igualou, no confronto realizado no Santiago Bernabéu, o sueco Zlatan Ibrahimovic e o holandês Edgard David com quatro expulsões no torneio.

Ao todo, Sergio Ramos coleciona 27 cartões vermelhos na carreira. Ele também é o jogador com mais cartões na história do Campeonato Espanhol, mais cartões amarelos e vermelhos do Real Madrid e o mais amarelado da seleção espanhola.

Ramos será desfalque no jogo de volta diante dos citizens, marcado para o dia 17 de março, no Etihad Stadium, na Inglaterra. Depois de perder por 2 a 1, o Real precisará triunfar por mais de 2 gols.